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12 минут назад

Инна Чурикова умерла от остановки сердца

Слово и Дело

Актриса Инна Чурикова умерла от остановки сердца. Незадолго до смерти у актрисы обнаружили множественные кисты в головном мозге.

Названа причина смерти Инны Чуриковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После того как врачи обнаружили кисты, стало понятно, почему артистка упала в июле прошлого года на сцене прямо во время спектакля. Кисты вызвали нарушение работы вестибулярного аппарата. После этого артистка проходила долгий курс реабилитации, но восстановится так и не смогла. Из-за кист Чурикову перевели в Боткинскую больницу, где она умерла в реанимации от остановки сердца.

Прощание с актрисой состоится во вторник в театре «Ленком». По словам Варшавера, в театре хотят, чтобы артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.

В кино Чурикова дебютировала, сыграв в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные ее супругом Глебом Панфиловым. Чурикова является обладательницей премии Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Военно-полевой роман» и многих других наград и премий.

Общество,Глеб Панфилов,Инна Чурикова,
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