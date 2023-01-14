Названа причина смерти Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова умерла от остановки сердца. Незадолго до смерти у актрисы обнаружили множественные кисты в головном мозге.

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После того как врачи обнаружили кисты, стало понятно, почему артистка упала в июле прошлого года на сцене прямо во время спектакля. Кисты вызвали нарушение работы вестибулярного аппарата. После этого артистка проходила долгий курс реабилитации, но восстановится так и не смогла. Из-за кист Чурикову перевели в Боткинскую больницу, где она умерла в реанимации от остановки сердца.

Прощание с актрисой состоится во вторник в театре «Ленком». По словам Варшавера, в театре хотят, чтобы артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.