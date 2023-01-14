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42 минуты назад

МХТ им. Чехова анонсировал "Мастера и Маргариту" без Воланда после увольнения Назарова

Газета.Ru

Театр МХТ им. Чехова опубликовал на сайте актерский состав постановки «Мастер и Маргарита», которая пройдет 29 января 2023 года. Однако в нем нет упоминания об одном из центральных персонажей Воланде, так как ранее ее исполнял уволенный актер Дмитрий Назаров.

МХТ анонсировал "Мастера и Маргариту" без Воланда после ухода Назарова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Неизвестно, будет ли в «Мастере и Маргарите» замена артисту либо персонажа полностью исключат из сюжета. Издание «Ъ» также подчеркнуло, что из спектакля «Лес» пропал герой Геннадий Несчастливцев, которого играл Назаров.

МХТ им. Чехова подтвердил увольнение Назарова и Васильевой

Ранее информацию об увольнении Назарова и его жены Ольги Васильевой подтвердил заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник. При этом сам Назаров заявил «Стархиту», что ничего не знает об увольнении из театра, в котором прослужил последние 20 лет.

Общество,Вадим Верник,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,
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