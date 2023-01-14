МХТ анонсировал "Мастера и Маргариту" без Воланда после ухода Назарова

Театр МХТ им. Чехова опубликовал на сайте актерский состав постановки «Мастер и Маргарита», которая пройдет 29 января 2023 года. Однако в нем нет упоминания об одном из центральных персонажей Воланде, так как ранее ее исполнял уволенный актер Дмитрий Назаров.

Неизвестно, будет ли в «Мастере и Маргарите» замена артисту либо персонажа полностью исключат из сюжета. Издание «Ъ» также подчеркнуло, что из спектакля «Лес» пропал герой Геннадий Несчастливцев, которого играл Назаров.