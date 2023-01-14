Названо место похорон Инны Чуриковой

«Театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье — Инна Чурикова была великая актриса», — сказал собеседник агентства.

Позднее в комментарии для ТАСС Варшавер указал, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище столицы после прощания в «Ленкоме» и отпевания.

Она родилась в Башкирии и после Щепкинского училища поступила в Московский ТЮЗ. Студенткой Чурикова снялась в фильме Александра Роу «Морозко», а в 1973 году по приглашению Марка Захарова сыграла главную женскую роль в спектакле «Тиль» на сцене будущего «Ленкома». Там актриса прослужила почти полвека. Она сыграла больше 40 ролей ещё и в кино.