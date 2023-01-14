Военная прокуратура предложила заблокировать в России сайт ООН

Юристы 19-й военной прокуратуры обратились в Ленинский райсуд Владимира с просьбой заблокировать сайты Организации объединенных наций и турецкого информагентства Anadolu. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на сайте суда действительно опубликована информация о принятии такого искового заявления к производству.

По данным суда, военная прокуратура призвала признать информацию, распространяемую сайтами https://news.un.org и https://www.aa.com.tr, запрещенной.

В карточке дела значится, что иск был подан 11 января 2023 года. В списке заинтересованных лиц указано управление Роскомнадзора по Владимирской области.