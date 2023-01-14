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1 час назад

Военная прокуратура предложила заблокировать в России сайт ООН

Илья Родин

Юристы 19-й военной прокуратуры обратились в Ленинский райсуд Владимира с просьбой заблокировать сайты Организации объединенных наций и турецкого информагентства Anadolu. Об этом пишет ТАСС.

Военная прокуратура предложила заблокировать в России сайт ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на сайте суда действительно опубликована информация о принятии такого искового заявления к производству.

По данным суда, военная прокуратура призвала признать информацию, распространяемую сайтами https://news.un.org и https://www.aa.com.tr, запрещенной.

В карточке дела значится, что иск был подан 11 января 2023 года. В списке заинтересованных лиц указано управление Роскомнадзора по Владимирской области.

Заявление приняла судья Анна Рыжова. Заседание по делу назначено на 27 января.

Общество,Роскомнадзор,ООН,
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