Ребенка без билета высадили в мороз из автобуса в Красноярске

В Красноярске кондуктор автобуса высадил не оплатившего проезд ребенка. Мальчику пришлось пройти пять остановок пешком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об оставлении школьника на морозе, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

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В СК уточнили, что 12 января 2023 года в социальных сетях был опубликован материал о происшествии в Красноярске. Кондуктор выгнала из автобуса 11-летнего школьника из-за нехватки на его транспортной карте денежных средств на оплату проезда.

По данным ведомства, мальчик был вынужден идти пешком на расстоянии пяти остановок при температурном режиме ниже 20 градусов.