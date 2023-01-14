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50 минут назад

Ребенка без билета высадили в мороз из автобуса в Красноярске

Илья Родин

В Красноярске кондуктор автобуса высадил не оплатившего проезд ребенка. Мальчику пришлось пройти пять остановок пешком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об оставлении школьника на морозе, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ребенка без билета высадили в мороз из автобуса в Красноярске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СК уточнили, что 12 января 2023 года в социальных сетях был опубликован материал о происшествии в Красноярске. Кондуктор выгнала из автобуса 11-летнего школьника из-за нехватки на его транспортной карте денежных средств на оплату проезда.

По данным ведомства, мальчик был вынужден идти пешком на расстоянии пяти остановок при температурном режиме ниже 20 градусов.

В СК подчеркнули, что в настоящее время по этому инциденту проводится проверка. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате комитета.

Общество,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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