Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

Путешествие началось 22 октября прошлого года, значительно раньше обычного, до этого волшебник отправлялся по стране сразу после своего дня рождения, которое ежегодно отмечается 18 ноября. В прошлый раз поезд Деда Мороза проехал 15 тыс. км, волшебник посетил 36 городов. В этот раз поезд доехал до самой крайней точки российских железных дорог - до станции Тихоокеанская в городе Находке Приморского края. Маршрут пролегал через города БАМа, Транссиба, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. За 85 дней пути он проехал более 33 тыс. км, посетил свыше 100 городов, а с учетом небольших станций состоялось более 200 остановок, во время которых проводились экскурсии по поезду, игровые программы на привокзальных площадях. Состав в этом году удлинили, в нем 19 вагонов с интерактивными зонами, в том числе передвижная резиденция волшебника, "Сказочная деревня", вагоны для проведения игр и квестов, вагон-лавка, вагон-ресторан, технические вагоны для персонала.