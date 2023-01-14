В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
43 минуты назад

Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

ТАСС

Поезд Деда Мороза вернулся из большого путешествия по стране в родной город Великий Устюг Вологодской области, возле которого расположена его резиденция. В честь его прибытия на железнодорожном вокзале и привокзальной площади организовали яркий праздник.

Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поезд прибыл в Великий Устюг в 12:10 мск. На железнодорожном вокзале открыты различные праздничные площадки: на привокзальной площади гостей развлекают аниматоры с ростовыми фигурами, в здании вокзала доступны игровые автоматы, на крыльце выхода в город - фотозоны и многое другое", - рассказали ТАСС в администрации района.

Видео дня

Предпоследней станцией поезда Деда Мороза стал город Котлас Архангельской области. Передвижная резиденция волшебника прибыла на станцию Котлас-Южный в 08:30 утра. Встречали маленьких жителей и их родителей один из символов Котласа Кот Ласковый и Русская Матрешка. На перроне прошла анимационная программа, сообщили местные власти.

Планируется, что туристические поезда в Великий Устюг возобновятся в весенние каникулы, а запущенное с 25 декабря авиасообщение из Вологды и Череповца дважды в неделю сохранится.

Путешествие началось 22 октября прошлого года, значительно раньше обычного, до этого волшебник отправлялся по стране сразу после своего дня рождения, которое ежегодно отмечается 18 ноября. В прошлый раз поезд Деда Мороза проехал 15 тыс. км, волшебник посетил 36 городов. В этот раз поезд доехал до самой крайней точки российских железных дорог - до станции Тихоокеанская в городе Находке Приморского края. Маршрут пролегал через города БАМа, Транссиба, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. За 85 дней пути он проехал более 33 тыс. км, посетил свыше 100 городов, а с учетом небольших станций состоялось более 200 остановок, во время которых проводились экскурсии по поезду, игровые программы на привокзальных площадях. Состав в этом году удлинили, в нем 19 вагонов с интерактивными зонами, в том числе передвижная резиденция волшебника, "Сказочная деревня", вагоны для проведения игр и квестов, вагон-лавка, вагон-ресторан, технические вагоны для персонала.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители