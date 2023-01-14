Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг

Поезд Деда Мороза вернулся из большого путешествия по стране в родной город Великий Устюг Вологодской области, возле которого расположена его резиденция. В честь его прибытия на железнодорожном вокзале и привокзальной площади организовали яркий праздник.
"Поезд прибыл в Великий Устюг в 12:10 мск. На железнодорожном вокзале открыты различные праздничные площадки: на привокзальной площади гостей развлекают аниматоры с ростовыми фигурами, в здании вокзала доступны игровые автоматы, на крыльце выхода в город - фотозоны и многое другое", - рассказали ТАСС в администрации района.
Предпоследней станцией поезда Деда Мороза стал город Котлас Архангельской области. Передвижная резиденция волшебника прибыла на станцию Котлас-Южный в 08:30 утра. Встречали маленьких жителей и их родителей один из символов Котласа Кот Ласковый и Русская Матрешка. На перроне прошла анимационная программа, сообщили местные власти.
Планируется, что туристические поезда в Великий Устюг возобновятся в весенние каникулы, а запущенное с 25 декабря авиасообщение из Вологды и Череповца дважды в неделю сохранится.
Путешествие началось 22 октября прошлого года, значительно раньше обычного, до этого волшебник отправлялся по стране сразу после своего дня рождения, которое ежегодно отмечается 18 ноября. В прошлый раз поезд Деда Мороза проехал 15 тыс. км, волшебник посетил 36 городов. В этот раз поезд доехал до самой крайней точки российских железных дорог - до станции Тихоокеанская в городе Находке Приморского края. Маршрут пролегал через города БАМа, Транссиба, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву. За 85 дней пути он проехал более 33 тыс. км, посетил свыше 100 городов, а с учетом небольших станций состоялось более 200 остановок, во время которых проводились экскурсии по поезду, игровые программы на привокзальных площадях. Состав в этом году удлинили, в нем 19 вагонов с интерактивными зонами, в том числе передвижная резиденция волшебника, "Сказочная деревня", вагоны для проведения игр и квестов, вагон-лавка, вагон-ресторан, технические вагоны для персонала.