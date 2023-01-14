Россиянам дали совет по оптимальному планированию отпуска в 2023 году

В 2023 году россиян ждут восемь официальных праздничных дней. Необходимо планировать отпуск, учитывая эти праздничные дни вкупе с выходными, передает RT.

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По подсчетам экспертов, если взять выверенный дополнительный отпуск, то за год можно отгулять 52 дня.

Так, 23 февраля выпадает на четверг, поэтому выходные растягиваются на четыре дня. Если присоединить к ним рабочие дни 20—22 февраля, то общая продолжительность отпуска составит девять дней.

«Международный женский день в этом году выпадает на среду. Если добавить к нему ещё четыре дня (6—7 и 9—10 марта), можно продлить выходные до девяти дней.

Майские праздники в 2023-м разделены четырьмя рабочими днями (2—5 мая). Отдых может составить десять дней.

В июне праздничный день выпадает на понедельник, что уже даёт три выходных. Выгодно брать отпуск на оставшиеся четыре рабочих дня.

Ноябрьский День народного единства приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7—10 ноября), то отдых продлится девять дней.