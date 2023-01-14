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47 минут назад

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила Минкультуры проводить школьные уроки в кино

Газета.Ru

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила Минкультуры России проводить в кино школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию, демонстрируя фильмы на данные темы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу АВК Алексея Воронкова.

Школьные уроки предложили проводить в кино
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Проведение уроков в кинотеатрах — это стандартная история. Идея этой программы — внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его", - сказал Воронков, уточнив, что школьникам можно показывать фильмы из "золотой коллекции русской классики", "современные истории" и документальные фильмы.

Он подчеркнул, что такая мера может стать хорошей поддержкой отечественных кинотеатров на фоне кризиса отрасли в РФ. Глава ассоциации также отметил, что похожие программы в российских регионах уже работали на протяжении последних 3-4 лет, но за счет самих кинотеатров.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что посещаемость кинотеатров за новогодние праздники в России вышла на допандемийный уровень.

Общество,Алексей Воронков,Ольга Любимова,Минкультуры России,
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