Школьные уроки предложили проводить в кино

"Проведение уроков в кинотеатрах — это стандартная история. Идея этой программы — внедрить школьную программу по литературе, патриотическому воспитанию в кинотеатры, перенести уроки туда. Когда учитель не просто читает урок, а когда можно посмотреть фильм и обсудить его", - сказал Воронков, уточнив, что школьникам можно показывать фильмы из "золотой коллекции русской классики", "современные истории" и документальные фильмы.