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8 минут назад

Комик Поперечный вместе с женой эмигрировал в США

Елена Прошина

Российский комик Данила Поперечный вместе с женой Полиной Чистяковой эмигрировал в США. Об этом в своём Telegram-канале рассказала супруга Поперечного.

Комик Поперечный вместе с женой эмигрировали из России
Фото: СоцсетиСоцсети

По её словам, семья комика обосновалась в Лос-Анджелесе, так как в этом городе уже живёт несколько их друзей.

«Сюда приехала моя близкая подруга с мужем, у Дани очень близкие друзья здесь, и мои тоже уже», – рассказала она.

Чистякова также добавила, что переезд связан только с политикой – хоть блогерша и мечтала какое-то время провести в Америке, она надеялась сделать это не при таких обстоятельствах.

Помимо этого, Чистякова рассказала, что сейчас для блогеров в России нет возможности для заработка. Весной YouTube приостановил монетизацию для каналов из России.

Поперечный и Чистякова поженились в сентябре 2022 года. «Заключили выгодную сделку. Очень рады», – пошутила тогда модель.

Общество,Данила Поперечный,
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