Комик Поперечный вместе с женой эмигрировали из России

Российский комик Данила Поперечный вместе с женой Полиной Чистяковой эмигрировал в США. Об этом в своём Telegram-канале рассказала супруга Поперечного.

Фото: Соцсети Соцсети

По её словам, семья комика обосновалась в Лос-Анджелесе, так как в этом городе уже живёт несколько их друзей.

«Сюда приехала моя близкая подруга с мужем, у Дани очень близкие друзья здесь, и мои тоже уже», – рассказала она.

Чистякова также добавила, что переезд связан только с политикой – хоть блогерша и мечтала какое-то время провести в Америке, она надеялась сделать это не при таких обстоятельствах.

Помимо этого, Чистякова рассказала, что сейчас для блогеров в России нет возможности для заработка. Весной YouTube приостановил монетизацию для каналов из России.