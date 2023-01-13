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40 минут назад

Блогера Масленникова госпитализировали второй раз за неделю

Елена Прошина

Блогера Дмитрий Масленников второй раз за неделю был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Блогера Масленникова госпитализировали второй раз за неделю
Фото: ТАССТАСС

Согласно имеющимся данным, Масленников почувствовал недомогание пока ехал в такси. Он попросил водителя остановиться, после чего вышел из машины, облил лицо водой лёг на заднем сидении. После этого таксист вызвал скорую, которая увезла Масленникова в больницу.

Впрочем, там блогеру стало лучше, и он покинул учреждение. Отметим, что 11 января Масленников уже был госпитализирован с диагнозом «наджелудочковая тахикардия».

Ранее Дмитрий Масленников рассказал о страхе за свою жизнь на съемках телешоу «Черный список».

Общество,Дмитрий Масленников,
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