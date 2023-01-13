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15 минут назад

У главы Гильдии актёров России украли шубу в Доме кино

Елена Прошина

У 75-летней главы Гильдии актёров России Валерии Гущины украли шубу в Доме кино в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У главы Гильдии актёров России украли шубу в Доме кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вора нашли и задержали в ломбарде. Пропажу Гущина заметила когда собиралась домой. Приехавшая полиция обнаружила вора в одном из ломбардов Пресненского района – мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался продать шубу из африканского меха оценщику. Выяснилось, что преступник уже был судим в прошлом.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь под Новосибирском мужчина трижды пытался своровать телевизор у соседа, чтобы посмотреть «Иронию судьбы» и новогодние шоу.

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