У главы Гильдии актёров России украли шубу в Доме кино

У 75-летней главы Гильдии актёров России Валерии Гущины украли шубу в Доме кино в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что вора нашли и задержали в ломбарде. Пропажу Гущина заметила когда собиралась домой. Приехавшая полиция обнаружила вора в одном из ломбардов Пресненского района – мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался продать шубу из африканского меха оценщику. Выяснилось, что преступник уже был судим в прошлом.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь под Новосибирском мужчина трижды пытался своровать телевизор у соседа, чтобы посмотреть «Иронию судьбы» и новогодние шоу.