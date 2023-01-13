У главы Гильдии актёров России украли шубу в Доме кино

У 75-летней главы Гильдии актёров России Валерии Гущины украли шубу в Доме кино в центре Москвы . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что вора нашли и задержали в ломбарде. Пропажу Гущина заметила когда собиралась домой. Приехавшая полиция обнаружила вора в одном из ломбардов Пресненского района – мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался продать шубу из африканского меха оценщику. Выяснилось, что преступник уже был судим в прошлом.