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56 минут назад

Украинцы стали реже официально устраиваться на работу из-за мобилизации

Lenta.ru

Украинцы стали реже устраиваться на работу официально, опасаясь повесток от военкомата, которые им обязаны вручать работодатели в рамках всеобщей мобилизации. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Украинцы стали реже официально устраиваться на работу из-за мобилизации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает издание со ссылкой на нескольких украинских предпринимателей, как только правительство обязало работодателей вручать повестки своим работникам, мужчины стали отказываться от официального трудоустройства.

«После нового года мы объявили набор водителей в штат. Столкнулись с тем, что часть тех, кто откликнулся говорят — официально устраиваться не хотим, чтоб не получать повесток потом. Говорят, что могут работать только неофициально», — рассказал один из предпринимателей.

16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 19 февраля 2023 года.

В конце декабря Госпогранслужба республики сообщила, что выехать из Украины незаконно с начала военного положения попытались 12 тысяч мужчин, 15 из них погибли на речном участке и в горах.

Общество,Верховная Рада,
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