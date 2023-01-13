Украинцы стали реже официально устраиваться на работу из-за мобилизации

«После нового года мы объявили набор водителей в штат. Столкнулись с тем, что часть тех, кто откликнулся говорят — официально устраиваться не хотим, чтоб не получать повесток потом. Говорят, что могут работать только неофициально», — рассказал один из предпринимателей.