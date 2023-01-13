Гинцбург назвал срок подготовки обновленной вакцины от коронавируса

Обновление состава вакцины против коронавируса может занять от двух до трех месяцев, сообщил в пятницу директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Время, которое необходимо для обновления <...> антигенного варианта [вакцины], <...> - от 2 до 3 месяцев <...> должно занять решение этого вопроса, может быть и быстрее", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее Гинцбург сообщил, что ученые начали разработку новой вакцины против ковида, в том числе против омикрон-штамма коронавируса XBB и XBB.1.5 или "кракен".