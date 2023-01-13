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41 минуту назад

Умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская

RT на русском

Артистка балета Большого театра, балетовед и заслуженный деятель искусств России Наталья Садовская скончалась на 95 году жизни.

Умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская
Фото: RT на русскомRT на русском

«Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 января 2023 года на 95-м году жизни скончалась артистка балета Большого театра... Наталья Михайловна Садовская», — цитирует заявление театра РИА Новости.

Отмечается, что отпевание и похороны пройдут 15 января в 12:00 на Пятницком кладбище.

Ранее умерла актриса Московского театра «Эрмитаж» Аля Никулина. Ей было 85 лет.

Общество,Аля Никулина,Наталья Садовская,
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