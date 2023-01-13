Умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская

Артистка балета Большого театра, балетовед и заслуженный деятель искусств России Наталья Садовская скончалась на 95 году жизни.
«Руководство и коллектив Большого театра России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 января 2023 года на 95-м году жизни скончалась артистка балета Большого театра... Наталья Михайловна Садовская», — цитирует заявление театра РИА Новости.
Отмечается, что отпевание и похороны пройдут 15 января в 12:00 на Пятницком кладбище.
Ранее умерла актриса Московского театра «Эрмитаж» Аля Никулина. Ей было 85 лет.