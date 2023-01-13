Россияне высказали отношение к корпоративам

Аналитики выяснили, что треть россиян не любят посещать корпоративы и вместо них хотели бы получить премию.

«32 % опрошенных россиян признались, что не любят корпоративы», – отмечается в исследовании.

Опрошенные признались, что вместо отмечания праздников с коллегами хотели бы получить премию, короткий рабочий день или выходной.

Однако отмечается, что в 2022 году спрос на корпоративы упал примерно в полтора раза в сравнении с 2021 годом. А если такие мероприятия и остались в компаниях, то стали отмечаться более сдержанно: без шоу-программы или аренды ресторана, передают «Известия».