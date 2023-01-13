Россиянам назвали лучшие страны для путешествий в 2023 году

Российские тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие страны для путешествий в 2023 году. Эксперты сделали выбор в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий «Туту», список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что каждый опрошенный предлагал сразу три варианта направлений. Лидером рейтинга с большим отрывом стала Турция, которую выбрали все респонденты. На втором месте оказалась Грузия с 26 процентами голосов. Замкнул тройку лидеров Узбекистан, который выбрали 24 процента экспертов.

Из числа курортных стран в десятке победителей также оказались Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Египет. Кроме того, эксперты обращают внимание на наличие в первой десятке Ирана.