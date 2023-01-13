Умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская

Артистка балета Большого театра Наталья Садовская умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

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"12 января 2023 года на 95-м году жизни скончалась артистка балета Большого театра, театральный деятель, балетовед <...> Наталья Михайловна Садовская", – говорится в сообщении.

Отпевание и похороны Садовской состоятся на Пятницком кладбище в 12:00 в воскресенье, 15 января.