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19 минут назад

Умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская

Москва24иещё 2

Артистка балета Большого театра Наталья Садовская умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Умерла артистка балета Большого театра Наталья Садовская
Фото: ТАССТАСС

"12 января 2023 года на 95-м году жизни скончалась артистка балета Большого театра, театральный деятель, балетовед <...> Наталья Михайловна Садовская", – говорится в сообщении.

Отпевание и похороны Садовской состоятся на Пятницком кладбище в 12:00 в воскресенье, 15 января.

Наталья Садовская родилась в 1928 году. Окончив Московское хореографическое училище, балерина более 20 лет выступала на сцене Большого театра. После окончания творческой карьеры Садовская занималась критикой и научной культурологией. В 1990-е годы была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ.

Общество,Наталья Садовская,
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