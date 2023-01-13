Иммунолог назвала неожиданный симптом штамма «кракен»

Новый штамм коронавируса под названием «кракен» все-таки добрался до России. Ученые уже назвали его самой заразной версией COVID-19. О неожиданном симптоме «кракена» и о том, как отличить его от других респираторных заболеваний, «Вечерней Москве» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Мескиной, распознать «кракен» можно практически по тем же признакам, которые были свойственны предыдущим вариантам его отца — «омикрона». Основные симптомы «кракена»:

общая слабость и головные боли;

повышение температуры до 38 градусов и выше;

ломота в суставах и мышцах;

насморк;

чихание;

снижение аппетита;

першение в горле;

лихорадка.

Однако, несмотря на то что симптомы «кракена» во многом схожи с ОРВИ, у него есть неожиданный симптом, который позволяет понять, что это именно он. Речь — о диарее.

— Клиническая картина «кракена» сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз, — обратила внимание Мескина.

От других вариантов коронавируса «кракен» отличается высокой контагиозностью (заразительностью — прим. «ВМ»). Кроме того, инкубационный период при заражении тоже сократился.

— Новый вариант отличается от своих предшественников тем, что способен уходить от иммунного ответа организма, а также проявляет устойчивость к вакцине, — подчеркнула собеседница «ВМ».