Врач прокомментировал приход гриппа группы В на смену свиному

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин прокомментировал сообщения о приходе в России на смену свиному гриппу гриппа группы В. По словам специалиста, грипп типа В незначительно отличается от других штаммов, поэтому их лечение проходит одинаково, а резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ожидать не приходится.
Большинство россиян уже встречалось с различными типами гриппа, отметил медик.
"Мы ими болели, у нас есть определенная иммунная память. Может быть, она не выражена в том, что выработаны антитела, но организм людей уже встречался с гриппом и относится к нему спокойно", — сказал он.
Наибольшую опасность грипп В и другие штаммы представляют для детей, подчеркнул врач.
"Потому что они впервые сталкиваются с этим гриппом", — отметил специалист.
По словам Кондрахина, прививку от гриппа следует делать в том случае, если человек после вакцинации сможет свести к минимуму контакты с другими людьми и заболевшими на 14 дней.
"После прививки должен сформироваться нормальный иммунитет. Потому что когда мы делаем прививку, мы искусственно раздражаем иммунную систему, чтобы она выработала антитела. И вероятность заразиться на определенном периоде становится очень высокой. И если есть возможность изолироваться на 14 дней после прививки, тогда ее стоит делать. При этом более эффективна прививка, сделанная вне очага заболевания. Считается, что в очаге прививаться уже поздно.
Прививка в разы снижает вероятность того, что грипп будет протекать тяжело. Ведь вирусная инфекция протекает, согласно тем возможностям, которые есть в организме. Если организм достаточно крепкий, то инфекция будет протекать не так выраженно. Мы пережили два года терзаний и продолжаем испытывать нагрузку COVID-19. Наша иммунная система в определенной степени была напряжена. Поэтому нам нужно себя контролировать, ограничивать походы в места с большим количеством людей. Действенная защита - это маска и прививка", — заключил собеседник Рамблера.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на смену свиному гриппу в Россию пришел грипп группы В.