Врач прокомментировал приход гриппа группы В на смену свиному

Глобально все это грипп, просто идут разные серотипы, разные штаммы. Существует разница в клинической картине [при свином гриппе и гриппе группы B - прим. ред.], она заключается в нюансах. При этом лечение абсолютно одинаковое.



Эпидемиологическая обстановка, которая наблюдается в настоящее время, связана с тем, что мы определенное время не прививались от гриппа - у нас два года подряд был ковид. И в связи с этим иммунитет населения ослабился, антитела освободились от гриппа, и восприимчивость поднялась.



Сейчас один грипп меняется на другой. Сезонный грипп чаще всего вызывается подтипами вируса A: H1N1 и H3N2, в некоторые сезоны H1N2 и, в меньшей степени, вирусом гриппа B. Определенные клинические проявления характерны для каждого штамма, но они разнятся незначительно. Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации по гриппу ожидать не стоит, вирус гриппа B будет вести себя также, как обычный грипп. Он, как правило, протекает легче.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук