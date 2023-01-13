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1 час назад

Врач прокомментировал приход гриппа группы В на смену свиному

Семён Капранов
Андрей Кондрахинэксперт

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин прокомментировал сообщения о приходе в России на смену свиному гриппу гриппа группы В. По словам специалиста, грипп типа В незначительно отличается от других штаммов, поэтому их лечение проходит одинаково, а резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ожидать не приходится.

Глобально все это грипп, просто идут разные серотипы, разные штаммы. Существует разница в клинической картине [при свином гриппе и гриппе группы B - прим. ред.], она заключается в нюансах. При этом лечение абсолютно одинаковое.

Эпидемиологическая обстановка, которая наблюдается в настоящее время, связана с тем, что мы определенное время не прививались от гриппа - у нас два года подряд был ковид. И в связи с этим иммунитет населения ослабился, антитела освободились от гриппа, и восприимчивость поднялась.

Сейчас один грипп меняется на другой. Сезонный грипп чаще всего вызывается подтипами вируса A: H1N1 и H3N2, в некоторые сезоны H1N2 и, в меньшей степени, вирусом гриппа B. Определенные клинические проявления характерны для каждого штамма, но они разнятся незначительно. Резкого ухудшения эпидемиологической ситуации по гриппу ожидать не стоит, вирус гриппа B будет вести себя также, как обычный грипп. Он, как правило, протекает легче.
Андрей Кондрахин
Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук

Большинство россиян уже встречалось с различными типами гриппа, отметил медик.

"Мы ими болели, у нас есть определенная иммунная память. Может быть, она не выражена в том, что выработаны антитела, но организм людей уже встречался с гриппом и относится к нему спокойно", — сказал он.

Наибольшую опасность грипп В и другие штаммы представляют для детей, подчеркнул врач.

"Потому что они впервые сталкиваются с этим гриппом", — отметил специалист.

По словам Кондрахина, прививку от гриппа следует делать в том случае, если человек после вакцинации сможет свести к минимуму контакты с другими людьми и заболевшими на 14 дней.

"После прививки должен сформироваться нормальный иммунитет. Потому что когда мы делаем прививку, мы искусственно раздражаем иммунную систему, чтобы она выработала антитела. И вероятность заразиться на определенном периоде становится очень высокой. И если есть возможность изолироваться на 14 дней после прививки, тогда ее стоит делать. При этом более эффективна прививка, сделанная вне очага заболевания. Считается, что в очаге прививаться уже поздно.

Прививка в разы снижает вероятность того, что грипп будет протекать тяжело. Ведь вирусная инфекция протекает, согласно тем возможностям, которые есть в организме. Если организм достаточно крепкий, то инфекция будет протекать не так выраженно. Мы пережили два года терзаний и продолжаем испытывать нагрузку COVID-19. Наша иммунная система в определенной степени была напряжена. Поэтому нам нужно себя контролировать, ограничивать походы в места с большим количеством людей. Действенная защита - это маска и прививка", — заключил собеседник Рамблера.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на смену свиному гриппу в Россию пришел грипп группы В.

Общество,Видео,Андрей Кондрахин,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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