Россиянке отказались продавать товары в аэропорту ОАЭ за доллары и евро

Российской туристке, летевшей из Абу-Даби в Москву, отказались продавать товары в duty free ОАЭ за доллары и евро. Об этом она рассказала порталу TourDom.

Девушка сообщила, что сотрудники duty free в аэропорту Абу-Даби не продали ей бутылку воды за евро и попросили расплатиться местной валютой, дирхамами. Каких-либо обоснований данного решения ей не предоставили. По словам россиянки, такая негласная политика в отношении пассажиров с посадочными талонами на рейсы в Россию действует уже на протяжении двух месяцев.

Путешественница также отметила, что направляющимся в Россию пассажирам в duty free в Абу-Даби ни за какую валюту не продают продукцию американского производства, начиная от шоколада и алкоголя, заканчивая сумками. При этом в обычных магазинах воздушной гавани подобных ограничений нет.