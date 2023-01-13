ВОЗ обновила рекомендации по профилактике COVID-19

Тех, чьё заболевание протекает бессимптомно, советуют помещать на пятидневный карантин. Об этом говорится в публикации организации, которую приводит ТАСС.

11 января глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что каждую неделю в мире из-за COVID-19 умирают от 10 тысяч до 14 тысяч человек, однако это официальные данные, которые, по его мнению, занижены.