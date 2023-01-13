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38 минут назад

ВОЗ обновила рекомендации по профилактике COVID-19

Говорит Москва

Пациентов с симптомами коронавируса призывают изолировать на десять дней.

ВОЗ обновила рекомендации по профилактике COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тех, чьё заболевание протекает бессимптомно, советуют помещать на пятидневный карантин. Об этом говорится в публикации организации, которую приводит ТАСС.

ВОЗ предлагает использовать экспресс-тесты на антиген в целях сокращения продолжительности карантина.

11 января глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что каждую неделю в мире из-за COVID-19 умирают от 10 тысяч до 14 тысяч человек, однако это официальные данные, которые, по его мнению, занижены.

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