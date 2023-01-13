Спрос на товары для бани вырос почти в три раза

Превратить традиционный досуг не только в приятную, но и полезную процедуру, которая помогает снизить уровень стресса, накопившегося в 2022 г., жителям нашей страны помогали эфирные масла (+109%) и специальные настои для бани (+121%). При этом чаще всего выбирали ароматы мелиссы, лаванды и сандала, которые, по мнению экспертов, позволяют повысить настроение и эмоциональный тонус», — рассказали в компании.