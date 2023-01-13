Спрос на товары для бани вырос почти в три раза

По сравнению с прошлым годом, их заказали на 170% больше.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе маркетплейса Wildberries.
«С 1 по 11 января 2023 г. продажи банных веников на онлайн-платформе в штуках выросли на 92% год к году, шапок — на 98%, а мыла для бани — на 155%. Банных полотенец россияне приобрели на 207% больше, а халатов — на 112%.
Превратить традиционный досуг не только в приятную, но и полезную процедуру, которая помогает снизить уровень стресса, накопившегося в 2022 г., жителям нашей страны помогали эфирные масла (+109%) и специальные настои для бани (+121%). При этом чаще всего выбирали ароматы мелиссы, лаванды и сандала, которые, по мнению экспертов, позволяют повысить настроение и эмоциональный тонус», — рассказали в компании.
Также отмечается рост спроса на товары для постройки собственных бань. Россияне приобрели на 100% больше банных печей и на 131% больше различного оборудования. На светильники и окна спрос взлетел в 22 раза, отметили в Wildberries.
Больше всего соответствующих товаров приобрели в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Спрос в процентном соотношении больше всего вырос в Хабаровском (+801%), Приморском (+773%) краях и Бурятии (+473%), сообщили в пресс-службе маркетплейса.