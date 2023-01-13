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1 час назад

Спрос на товары для бани в начале 2023 года вырос почти в три раза

Говорит Москва

По сравнению с прошлым годом, их заказали на 170% больше.

Спрос на товары для бани вырос почти в три раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

«С 1 по 11 января 2023 г. продажи банных веников на онлайн-платформе в штуках выросли на 92% год к году, шапок — на 98%, а мыла для бани — на 155%. Банных полотенец россияне приобрели на 207% больше, а халатов — на 112%.

Превратить традиционный досуг не только в приятную, но и полезную процедуру, которая помогает снизить уровень стресса, накопившегося в 2022 г., жителям нашей страны помогали эфирные масла (+109%) и специальные настои для бани (+121%). При этом чаще всего выбирали ароматы мелиссы, лаванды и сандала, которые, по мнению экспертов, позволяют повысить настроение и эмоциональный тонус», — рассказали в компании.

Также отмечается рост спроса на товары для постройки собственных бань. Россияне приобрели на 100% больше банных печей и на 131% больше различного оборудования. На светильники и окна спрос взлетел в 22 раза, отметили в Wildberries.

Больше всего соответствующих товаров приобрели в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Спрос в процентном соотношении больше всего вырос в Хабаровском (+801%), Приморском (+773%) краях и Бурятии (+473%), сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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