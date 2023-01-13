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14 минут назад

СМИ: блогер Дима Масленников госпитализирован в Москве

Елена Прошина

Блогер Дима Масленников экстренно госпитализирован в московскую клинику в состоянии средней тяжести. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Блогера Масленникова экстренно госпитализировали в Москве
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Как уточняется, Масленников почувствовал себя плохо и сам вызвал скорую. Врачи увидели у 29-летнего блогера нарушение ритма сердца и предварительно поставили диагноз «наджелудочковая тахикардия».

В настоящее время Масленников находится в кардиологическом отделении одной из столичных клиник. За его здоровьем наблюдают врачи.

Дима Масленников родился в Челябинской области. Позже переехал в Москву вместе с братом Артемом. В 2016 году окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовый инжиниринг». Известен по блогу об охоте за привидениями и экстрим-видео. Входит в топ-12 самых богатых блогеров Ютуба в России.

Общество,Финансовый университет,
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