Блогера Масленникова экстренно госпитализировали в Москве

Блогер Дима Масленников экстренно госпитализирован в московскую клинику в состоянии средней тяжести. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Как уточняется, Масленников почувствовал себя плохо и сам вызвал скорую. Врачи увидели у 29-летнего блогера нарушение ритма сердца и предварительно поставили диагноз «наджелудочковая тахикардия».

В настоящее время Масленников находится в кардиологическом отделении одной из столичных клиник. За его здоровьем наблюдают врачи.