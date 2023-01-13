Блогера Масленникова экстренно госпитализировали в Москве

Блогер Дима Масленников экстренно госпитализирован в московскую клинику в состоянии средней тяжести. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Как уточняется, Масленников почувствовал себя плохо и сам вызвал скорую. Врачи увидели у 29-летнего блогера нарушение ритма сердца и предварительно поставили диагноз «наджелудочковая тахикардия».
В настоящее время Масленников находится в кардиологическом отделении одной из столичных клиник. За его здоровьем наблюдают врачи.
Дима Масленников родился в Челябинской области. Позже переехал в Москву вместе с братом Артемом. В 2016 году окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовый инжиниринг». Известен по блогу об охоте за привидениями и экстрим-видео. Входит в топ-12 самых богатых блогеров Ютуба в России.