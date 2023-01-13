Блогера Масленникова экстренно госпитализировали в Москве

Российского блогера Диму Масленникова, который специализируется на производстве экстремального контента, госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По информации СМИ, блогер самостоятельно вызвал себе скорую. Медики выявили у него нарушение ритма сердца и предварительно диагностировали у него «наджелудочковую тахикардию».

В настоящее время блогер находится в кардиологии московской клиники под наблюдением специалистов.

Масленников — российский видеоблогер, музыкант, ресторатор и телеведущий. Он известен широкой общественности как автор лайфстайл роликов об охоте и экстриме.

До этого стало известно, что российский режиссер Никита Михалков все еще остается в отделении реанимации.