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15 минут назад

Опрос: 85% работодателей в России одобряют подработки сотрудников

RT на русскомиещё 1

Сервисы Подработка и Работа.ру провели исследование и выяснили, как работодатели относятся к подработкам сотрудников.

85% работодателей в России одобряют подработки сотрудников
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 85% руководителей рассказали, что положительно относятся к тому, что их сотрудники имеют возможность дополнительного заработка.

Среди преимуществ подработки работодатели назвали возможность приобрести ценный опыт — 46%, снизить риск профессионального выгорания — 39%.

При этом 15% работодателей высказали негативное отношение к подработкам сотрудников. В частности, некоторые опасаются, что это будет отвлекать сотрудников от основных рабочих задач — об этом рассказали 70% респондентов. Снижение продуктивности и риск возникновения конфликта интересов выделили по 58% респондентов.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

Общество,Татьяна Минаева,
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