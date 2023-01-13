В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
29 минут назад

Россияне вопреки ограничениям устремились в одну популярную пляжную страну

Lenta.ru

Вопреки ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, россияне устремились в Индонезию. Турпоток в популярную пляжную страну заметно возрос с октября 2022 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне вопреки ограничениям устремились в Индонезию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналитики отмечают, что стоимость отдыха одного человека на Бали на сегодняшний день равняется стоимости туров в другие популярные у россиян страны Юго-Восточной Азии. По данным представительства министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России (VITO Russia), за 11 месяцев 2022 года страну посетили более 52 тысяч российских туристов. Из их числа 27 тысяч приехали в октябре-ноябре.

«Индонезия имеет своих поклонников, и они не отказываются от поездки в страну, даже с учетом действующих ограничений на въезд. Спрос на направлении хороший с учетом жестких правил въезда», — отметили в туроператоре ПАКС.

В конце декабря Индонезия отменила почти все оставшиеся меры по борьбе с коронавирусной инфекцией для местных жителей и туристов внутри страны, поскольку у большей части населения уже есть антитела. При этом местные власти пока не объявили о снятии или послабления въездных ограничений для иностранных путешественников, они продолжают действовать. В настоящее время в Индонезию туристов пускают с сертификатами о полной вакцинации. Более того, для въезда в страну им нужно загрузить приложение Peduli Lindungi и иметь обратный билет.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители