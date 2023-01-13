В Петербурге МЧС выпустило штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 13 января распространило штормовое предупреждение из-за ожидаемого усиления ветра до 17 м/с.
Об этом сообщает ИА REGNUM.
Жителей просят, находясь на улице, соблюдать правила безопасности.
В свою очередь главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регион пришла оттепель, которая, по расчётам специалистов, «продлится почти неделю».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается потепление после сильных морозов.