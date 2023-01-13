СМИ: актриса Максакова подала в суд на Фонд капремонта Москвы

Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капитального ремонта Москвы из-за рабочего, который упал к ней на балкон. Как сообщает Telegram-канал Mash, она решила возместить полученный материальный и моральный ущерб.

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По словам народной артистки РСФСР, летом 2022 года рабочие обновляли фасад здания многоэтажки в центре Москвы, в которой находится ее квартира. По неназванным причинам мужчина упал к ней на балкон. Поскольку Максаковой в тот момент дома не было, вызволять его пришлось уже спасателям.