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50 минут назад

СМИ: актриса Максакова подала в суд на Фонд капремонта Москвы

Никита Бородкин

Актриса Людмила Максакова подала в суд на Фонд капитального ремонта Москвы из-за рабочего, который упал к ней на балкон. Как сообщает Telegram-канал Mash, она решила возместить полученный материальный и моральный ущерб.

СМИ: актриса Максакова подала в суд на Фонд капремонта Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам народной артистки РСФСР, летом 2022 года рабочие обновляли фасад здания многоэтажки в центре Москвы, в которой находится ее квартира. По неназванным причинам мужчина упал к ней на балкон. Поскольку Максаковой в тот момент дома не было, вызволять его пришлось уже спасателям.

Сотрудники службы спасения выломали дверь в квартиру, чтобы вызволить сотрудника подрядчика из помещения. Актриса потребовала от фонда возместить ущерб — испорченную входную дверь она оценила в 347,5 тыс. рублей. Кроме того, она потребовала в своем иске выплатить ей еще 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Общество,Людмила Максакова,
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