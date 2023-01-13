СМИ: налоговики заблокировали счета двух компаний Собчак

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух компаний, связанных с журналисткой Ксении Собчак. Как сообщает Russia Today со ссылкой на документы ФНС, это связано с неуплатой налогов.

По данным канала, блокировка счетов коснулась рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July, в которых Собчак владеет по 51 проценту.

RT отмечает, что решение о приостановке операций по счетам было принято в сентябре 2022 года и блокировку пока не сняли.

Также телеканал сослался на данные приставов, согласно которым за 2021-2022 годы компании недоплатили 484 тысяч рублей налогов, включая пени. По данным RT, требования на 34 тысячи уже аннулированы, так как приставы не нашли имущество June & July для взыскания.

В декабре СМИ сообщили о поданном к Собчак иске на три миллиона рублей по договору о поставке каминного оборудования в дом. В иске утверждалось, что заказчик внес предоплату, работы были выполнены, но оставшаяся часть сумма не поступила.