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24 минуты назад

В центре Гамалеи заявили о разработке вакцины от коронавируса второго поколения

Говорит Москва

Новый препарат позволит защитить человеческий организм от новых штаммов COVID-19.

В центре Гамалеи разработали вакцину от COVID второго поколения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко пояснил, что прежние прививки актуальны для старых версий патогена, но они не гарантируют полной защиты.

«Вакцины первого поколения, основанные на китайских штаммах 19-го года ещё, они защищают и предохраняют от тяжёлого течения коронавирусной инфекции, но не защищают полностью от заболевания, пускай в более лёгкой форме. Поэтому [есть — прим. ГМ] необходимость такого препарата комбинированного, который бы содержал ещё также протективные антигены от других вариантов. Это будет уже второе поколение, актуальный очень будет препарат».

До этого глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости о разработке вакцины против штамма «кракен». Неизвестно, как быстро будет распространяться новая версия коронавируса, поэтому препарат необходимо сделать быстро, уточнил он.

Ранее вирусолог оценил пандемический потенциал «кракена». В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Виктор Ларичев предположил, что патоген не будет активно распространяться.

Общество,Александр Гинцбург,Александр Бутенко,
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