В центре Гамалеи разработали вакцину от COVID второго поколения

«Вакцины первого поколения, основанные на китайских штаммах 19-го года ещё, они защищают и предохраняют от тяжёлого течения коронавирусной инфекции, но не защищают полностью от заболевания, пускай в более лёгкой форме. Поэтому [есть — прим. ГМ] необходимость такого препарата комбинированного, который бы содержал ещё также протективные антигены от других вариантов. Это будет уже второе поколение, актуальный очень будет препарат».