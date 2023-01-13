Исследование: треть россиян набирают около 3 кг в праздники

Российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела опрос среди жителей крупных регионов России, в ходе которого выяснилось, что многие россияне набирают вес в период новогодних праздников.

Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным исследования, 31% респондентов набирают вес в новогодние каникулы в пределах 2—3 кг, 12% поправляются более чем на 3 кг, а у 14% опрошенных цифра на весах не меняется.

При этом большинство участников опроса — 43% — признались, что предпочитают не взвешиваться после длинных выходных, чтобы не расстраиваться.

Среди способов сбросить вес популярностью среди россиян пользуются прогулки (32% опрошенных), занятия в спортзале (19%) и курсы массажа (17%).