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26 минут назад

Исследование показало, что треть россиян набирают около трёх килограммов в праздники

RT на русском

Российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels провела опрос среди жителей крупных регионов России, в ходе которого выяснилось, что многие россияне набирают вес в период новогодних праздников.

Исследование: треть россиян набирают около 3 кг в праздники
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным исследования, 31% респондентов набирают вес в новогодние каникулы в пределах 2—3 кг, 12% поправляются более чем на 3 кг, а у 14% опрошенных цифра на весах не меняется.

При этом большинство участников опроса — 43% — признались, что предпочитают не взвешиваться после длинных выходных, чтобы не расстраиваться.

Среди способов сбросить вес популярностью среди россиян пользуются прогулки (32% опрошенных), занятия в спортзале (19%) и курсы массажа (17%).

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей.

Общество,Василий Колташов,
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