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17 минут назад

Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской на общую сумму 153 млн рублей

ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, на общую сумму 153 млн рублей. Об этом заявила адвокат подсудимой Эльвира Кашигина в ходе первого судебного заседания по существу дела.

Суд арестовал имущество Белоцерковской на сумму 153 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судом арестовано имущество моей подзащитной в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей", - сказала адвокат блогера по назначению.

В пятницу в Басманном суде начался заочный процесс по делу Белоцерковской. Ранее стало известно, что у нее арестованы машино-место и квартира в Москве, жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге, однако стоимость имущества была неизвестна.

16 марта ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. По данным следствия, в марте на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями. Они касались событий в Мариуполе и Буче.

В мае ее заочно арестовали по обвинению в совершении двух эпизодов публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. Ей грозит от 3 млн рублей штрафа до 10 лет лишения свободы.

Общество,Вероника Белоцерковская,Следственный комитет,Верховный суд,
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