Вирусолог Чумаков призвал россиян не беспокоиться из-за «кракена»

«У «кракена» только название такое грозное, но ничего в нём особо грозного нет. Это просто продукт дальнейшей эволюции «омикрона»... Но я хочу успокоить всех: эволюция идёт в очень хорошую сторону для нас. Вирус становится менее болезнетворным, он становится более незаметным, хотя и более заразным», — отметил специалист.