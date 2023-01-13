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20 минут назад

Вирусолог Чумаков призвал россиян не беспокоиться из-за «кракена»

RT на русском

Вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что в России зарегистрировали новый подвариант омикрон-штамма коронавируса, который получил название «кракен».

Вирусолог Чумаков призвал россиян не беспокоиться из-за «кракена»
Фото: RT на русскомRT на русском

«У «кракена» только название такое грозное, но ничего в нём особо грозного нет. Это просто продукт дальнейшей эволюции «омикрона»... Но я хочу успокоить всех: эволюция идёт в очень хорошую сторону для нас. Вирус становится менее болезнетворным, он становится более незаметным, хотя и более заразным», — отметил специалист.

По его словам, люди будут болеть коронавирусом так же, как они болеют обычными простудами каждый год, ситуация выходит в русло штатной.

«Я хочу ещё раз повторить: не надо волноваться, для нас пандемия уже практически закончилась», — заключил Чумаков.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

Общество,Петр Чумаков,Алексей Аграновский,
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