Вирусолог Чумаков призвал россиян не беспокоиться из-за «кракена»

Вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что в России зарегистрировали новый подвариант омикрон-штамма коронавируса, который получил название «кракен».
«У «кракена» только название такое грозное, но ничего в нём особо грозного нет. Это просто продукт дальнейшей эволюции «омикрона»... Но я хочу успокоить всех: эволюция идёт в очень хорошую сторону для нас. Вирус становится менее болезнетворным, он становится более незаметным, хотя и более заразным», — отметил специалист.
По его словам, люди будут болеть коронавирусом так же, как они болеют обычными простудами каждый год, ситуация выходит в русло штатной.
«Я хочу ещё раз повторить: не надо волноваться, для нас пандемия уже практически закончилась», — заключил Чумаков.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».