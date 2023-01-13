Вильфанд спрогнозировал повышение точности погодных прогнозов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с помощью современных технологий учёные в перспективе смогут составлять прогноз погоды на две недели вперёд.
«Сегодня практическая предсказуемость погоды повысилась до семи суток. И это огромный прогресс», — заявил специалист в интервью «Российской газете».
Он объяснил, что процессы, происходящие в атмосфере, отслеживают спутники и передают для обработки на суперкомпьютер, который выстраивает модели погодных изменений.
Предел точного прогнозирования — две недели. Наука и технологии придут к этому лет через 30—40, допустил метеоролог.
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