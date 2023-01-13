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36 минут назад

Метеоролог Вильфанд спрогнозировал повышение точности погодных прогнозов в будущем

RT на русском

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с помощью современных технологий учёные в перспективе смогут составлять прогноз погоды на две недели вперёд.

Вильфанд спрогнозировал повышение точности погодных прогнозов
Фото: RT на русскомRT на русском

«Сегодня практическая предсказуемость погоды повысилась до семи суток. И это огромный прогресс», — заявил специалист в интервью «Российской газете».

Он объяснил, что процессы, происходящие в атмосфере, отслеживают спутники и передают для обработки на суперкомпьютер, который выстраивает модели погодных изменений.

Предел точного прогнозирования — две недели. Наука и технологии придут к этому лет через 30—40, допустил метеоролог.

Ранее НСН сообщала, что в Москве форум «Климатические диалоги» прошёл при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Общество,Роман Вильфанд,
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