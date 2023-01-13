Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным

«Однозначно это надо запрещать. Инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их документа не нашла поддержки в правительстве. Мы с этим не согласились», — рассказал первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.