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49 минут назад

Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным

Говорит Москва

Речь идёт о документе, ограничивающем проведение операций, калечащих животных.

Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Однозначно это надо запрещать. Инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их документа не нашла поддержки в правительстве. Мы с этим не согласились», — рассказал первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

По словам парламентария, проблему калечащих операций он уже обсуждал с юристами.

Ранее депутаты Белгородской и Свердловской областей также выступили за запрет операций по удалению когтей у кошек. Они отметили, что так называемые «мягкие лапки» приводят к ограничению природных возможностей и повадок животного.

Общество,Владимир Бурматов,Мосгордума,Госдума,
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