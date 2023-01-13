Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным

Речь идёт о документе, ограничивающем проведение операций, калечащих животных.
«Однозначно это надо запрещать. Инициатором выступила Мосгордума, и я им за это благодарен. Прошлая версия их документа не нашла поддержки в правительстве. Мы с этим не согласились», — рассказал первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
По словам парламентария, проблему калечащих операций он уже обсуждал с юристами.
Ранее депутаты Белгородской и Свердловской областей также выступили за запрет операций по удалению когтей у кошек. Они отметили, что так называемые «мягкие лапки» приводят к ограничению природных возможностей и повадок животного.