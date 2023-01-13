В Киргизии замерз берег «горячего озера» Иссык-Куль

Из-за аномальных холодов в Киргизии покрылся льдом берег озера Иссык-Куль, температура воды в котором обычно не опускается до минусовой. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».
Издание напомнило, что Иссык-Куль переводится с киргизского языка как «горячее озеро», так как вода в нем обычно не замерзает.
При этом на кадрах, снятых в селе Орукту и опубликованных «Sputnik Кыргызстан», видно, что берег озера покрыт льдом, а вода в нем застыла под влиянием холодной погоды.
В Россию также пришли аномальные холода. Так, в Оймяконе температура опустилась до минус -60°C, а в Уфе были зафиксировали рекордные -39°C. Аномально холодная погода также наблюдалась в Башкирии, Оренбургской области и Удмуртии. Холода затронули и Московскую область. Синоптики объяснили аномалию необычной траекторией движения воздушных масс.