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54 минуты назад

В Киргизии замерз берег «горячего озера» Иссык-Куль

Алиса Селезнёва

Из-за аномальных холодов в Киргизии покрылся льдом берег озера Иссык-Куль, температура воды в котором обычно не опускается до минусовой. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».

В Киргизии замерз берег «горячего озера» Иссык-Куль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напомнило, что Иссык-Куль переводится с киргизского языка как «горячее озеро», так как вода в нем обычно не замерзает.

При этом на кадрах, снятых в селе Орукту и опубликованных «Sputnik Кыргызстан», видно, что берег озера покрыт льдом, а вода в нем застыла под влиянием холодной погоды.

В Россию также пришли аномальные холода. Так, в Оймяконе температура опустилась до минус -60°C, а в Уфе были зафиксировали рекордные -39°C. Аномально холодная погода также наблюдалась в Башкирии, Оренбургской области и Удмуртии. Холода затронули и Московскую область. Синоптики объяснили аномалию необычной траекторией движения воздушных масс.

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