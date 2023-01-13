Названы особенности пришедшего в Россию гриппа В

Ситуация с гриппом в России постепенно улучшается, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях гриппа B, пришедшего на смену гриппу А.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на смену вирусу гриппа A (H1N1) приходит B, что обычно свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема.

По его словам, ситуация с гриппом в России улучшается, но постепенно.

«Большее зло поменялось на меньшее зло, но зло не ушло», — высказался Никифоров.

Инфекционист также отметил, что вакцина, которая применялась осенью, была рассчитана на смену штаммов. В ней были антигенны и штамма А, и штамма B.

«Вакцина как работала, так и работает. Все идет по плану, никаких сюрпризов в данном случае нет», — поделился он.

Профессор напомнил о мерах профилактики, которые являются идентичными и при гриппе, и при ковиде, и при ОРВИ.

«Грипп гриппом, был А — стал В, но ведь ковид тоже никто не отменял. Он стал тоже менее агрессивным, но все равно остается неприятным, поэтому никто не отменял и маски в общественных местах, мытье рук и так далее», — заключил Никифоров.