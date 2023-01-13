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55 минут назад

В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове

Никита Бородкин

Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в больнице в отделении реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

«Он в реанимации», — сказал источник агентства.

Напомним, что Михалкова госпитализировали 5 января. В пресс-службе режиссера заявляли, что он попал в больницу с гриппом.

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Режиссера поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Кроме того, у Михалкова наблюдается мерцательная аритмия, однако его жизни ничто не угрожает.

Во вторник, 10 января, режиссер впервые после сообщений о госпитализации вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье, добавив, что продолжает получать необходимое лечение. Вместе с тем он отметил о большом количестве «немыслимой, мало соответствующей действительности» информации о его состоянии в СМИ.

Общество,Видео,Никита Михалков,
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