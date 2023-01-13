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33 минуты назад

"Известия": Госдума может упросить трудоустройство детей с 14 лет

Газета.Ru

В Госдуме в феврале могут принять законопроект депутатов «Единой России», в рамках которого оформление на работу подростков с 14 лет должно стать проще. Об этом сообщает газета «Известия».

Госдума может упросить трудоустройство детей с 14 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В положительном заключении на проект, имеющемся в распоряжении газеты, говорится, что подросткам больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства для официального трудоустройства по ТК. Комитет по молодежной политике уже одобрил документ и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

По данным Минтруда, которые приводятся в документе, ежегодно в РФ устраиваются на работу 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ». В частности, документ предусматривает, что участники спецоперации и их семьи будут получать услуги служб занятости в первую очередь.

Также закон закрепит такие категории, как самозанятые и платформенно занятые, например курьеры и таксисты. Кроме того, встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере благодаря закону смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Общество,Минтруд России,Единая Россия,Госдума,
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