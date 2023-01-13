Госдума может упросить трудоустройство детей с 14 лет

В Госдуме в феврале могут принять законопроект депутатов «Единой России», в рамках которого оформление на работу подростков с 14 лет должно стать проще. Об этом сообщает газета «Известия».

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В положительном заключении на проект, имеющемся в распоряжении газеты, говорится, что подросткам больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства для официального трудоустройства по ТК. Комитет по молодежной политике уже одобрил документ и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

По данным Минтруда, которые приводятся в документе, ежегодно в РФ устраиваются на работу 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ». В частности, документ предусматривает, что участники спецоперации и их семьи будут получать услуги служб занятости в первую очередь.