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12 минут назад

Бурматов предложил использовать «заброшки» для приютов

Парламентская газета

Депутаты Госдумы совместно с коллегами из Ленинградской области хотят реализовать тему использования заброшенных и бесхозных зданий под приюты для животных. Об этом 13 января заявил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты».

В Госдуме предложили использовать «заброшки» для приютов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам депутата, запрос муниципалитетов в этой сфере ощущается сильно. Так как в заброшенных помещениях местные власти могли бы разместить карантинный блок, или ветеринарную клинику, которая была бы частью системы приюта для зверей.

«Сегодня у них такой возможности нет, а стоило бы это в десятки раз дешевле», отметил Бурматов.

По словам политика, из-за юридической техники ранее подобный законопроект уже вносился, но был закрыт на основании отрицательных отзывов.

«Я думаю, что в весеннею сессию внесение такого законопроекта состоится», — подчеркнул Бурматов. — загадывать не будем, но точно сделаем.

Общество,Владимир Бурматов,Госдума,
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