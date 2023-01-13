В Госдуме предложили использовать «заброшки» для приютов

Депутаты Госдумы совместно с коллегами из Ленинградской области хотят реализовать тему использования заброшенных и бесхозных зданий под приюты для животных. Об этом 13 января заявил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По словам депутата, запрос муниципалитетов в этой сфере ощущается сильно. Так как в заброшенных помещениях местные власти могли бы разместить карантинный блок, или ветеринарную клинику, которая была бы частью системы приюта для зверей.

«Сегодня у них такой возможности нет, а стоило бы это в десятки раз дешевле», отметил Бурматов.

По словам политика, из-за юридической техники ранее подобный законопроект уже вносился, но был закрыт на основании отрицательных отзывов.