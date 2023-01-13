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18 минут назад

Эколог призвала запретить одноразовую пластиковую посуду в России

Lenta.ru

Идея полного отказа от одноразовой пластиковой посуды важна и актуальна, в том числе, для России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

Эколог призвала запретить одноразовую пластиковую посуду в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды следует распространить по всему миру, в том числе, и на территории России. К сожалению, мы решили пойти по другому пути — производству биоразлагаемой посуды. Увы, но по-настоящему биоразлагаемой посуды не может существовать, пока нет промышленного компостирования», — сказала эколог.

Она объяснила, что даже посуда, произведенная из кукурузы и выброшенная на свалку, будет просто бессмысленно гнить, как и любой другой мусор. Для качественной утилизации необходимо компостирование, не развитое в России.

Леванова описала и другой вариант биоразлагаемой посуды — когда в ее состав добавляется специальный компонент, позволяющий посуде быстро распадаться на мельчайшие частички. Проблема этого подхода в том, что разложения по сути не происходит, только накопление этих мелких частиц пластика.

Бенгальские огни и новогодняя мишура также могут быть опасны для окружающей среды из-за трудного процесса переработки. Об этом россиян предупредил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Общество,Денис Буцаев,
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