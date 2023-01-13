Пропавшего в Пензе российского актера нашли

Пропавший в Пензе актер Артем Бординов (также известен по прозвищу Тяпа) найден живым. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

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Поисковики не стали разглашать подробности местонахождения и иные обстоятельства ситуации, однако не исключили, что ими захочет поделиться сам Артем или его семья, друзья и коллеги. Они поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках — свидетельства, расклейку ориентировок и просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Напомним, что об исчезновении Бординова стало известно 9 января. Его супруга обратилась в полицию заявив, что Тяпа вышел из дома ночью и не вернулся. Его телефон оказался выключен.