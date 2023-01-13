В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
18 минут назад

Пропавший в Пензе российский актер найден

Никита Бородкин

Пропавший в Пензе актер Артем Бординов (также известен по прозвищу Тяпа) найден живым. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропавшего в Пензе российского актера нашли
Фото: скрин видеоскрин видео

Поисковики не стали разглашать подробности местонахождения и иные обстоятельства ситуации, однако не исключили, что ими захочет поделиться сам Артем или его семья, друзья и коллеги. Они поблагодарили всех неравнодушных за помощь в поисках — свидетельства, расклейку ориентировок и просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Напомним, что об исчезновении Бординова стало известно 9 января. Его супруга обратилась в полицию заявив, что Тяпа вышел из дома ночью и не вернулся. Его телефон оказался выключен.

Известный блогер пропал в Пензе

Бординов был участником команды «Сура», выступавшей в Высшей лиге КВН. Вел собственный видеоблог. Наибольшую популярность актер получил благодаря съемке в веб-сериалах «Красавица и чудовище» и «Зема».

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители