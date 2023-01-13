Авиасообщение с Крымом будет восстановлено после завершения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет «Газета.ру».

По словам политика, он хотел бы, чтобы «цели СВО были достигнуты поскорее, и вся страна вернулась к нормальной мирной жизни».

«Тогда и авиасообщение восстановится», - заметил Константинов, подчеркнув, что Крым будет терпеть «сколько надо».

При этом глава крымского парламента заверил, что курортный сезон в 2023 году состоится, а отсутствие авиасообщения «не смертельно», так как есть Крымский мост.

«Да, есть напряжение. Но мы не потеряли ни одного игрока туристического рынка. Сезон 2023 года состоится, ожидаем 6,5 млн туристов», - заявил Владимир Константинов.

В России после начала спецоперации на Украине начал действовать режим ограничений на выполнение полетов в ряд аэропортов, в том числе и на юге. РЖД увеличили количество поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России с целью обеспечения их транспортной доступности. Сообщалось о формировании Министерством транспорта временного хаба на базе сочинского аэропорта.