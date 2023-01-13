Глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что авиасообщение с регионом будет восстановлено после завершения специальной военной операции на Украине. Константинов признался, что ему хотелось бы, чтобы цели спецоперации "были достигнуты поскорее" и страна "вернулась к нормальной мирной жизни".
"Тогда и авиасообщение восстановится. Но надо потерпеть ради достижения нашей победы, и мы потерпим сколько надо", - сказал он.
При этом глава крымского парламента отметил, что курортный сезон в 2023 году состоится, несмотря на отсутствие авиасообщения.
"Ситуация прошлого лета показала, что при исправности моста сезон может быть эффективен. Нет авиасообщения — не смертельно. Да, есть напряжение. Но мы не потеряли ни одного игрока туристического рынка. Сезон 2023 года состоится, ожидаем 6,5 млн туристов", - сказал глава парламента.
Режим ограничения полетов на юге РФ, включая аэропорт в Симферополе, действует с 24 февраля. Ранее сообщалось, что в пять самых популярных направлений, которые туристы выбирали для спонтанных путешествий на новогодние каникулы 2023 года, не вошел Крым.