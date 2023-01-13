"Ситуация прошлого лета показала, что при исправности моста сезон может быть эффективен. Нет авиасообщения — не смертельно. Да, есть напряжение. Но мы не потеряли ни одного игрока туристического рынка. Сезон 2023 года состоится, ожидаем 6,5 млн туристов", - сказал глава парламента.