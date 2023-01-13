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40 минут назад

Для российских школьников создали воспитывающий нравственность курс игры в лапту

Lenta.ruиещё 3

Для российских школьников разработали образовательный курс по игре в лапту. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, заявление ведомства приводит ТАСС.

Для школьников создали курс игры в лапту
Фото: ТАССТАСС

Согласно сообщению чиновников, этой игре будут учить учащихся с первого по одиннадцатый класс. В Минпросвещения уверены, что лапта поможет физическому и нравственному развитию российских школьников.

«Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — рассказали в Минпросвещения.

Модуль уже одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ.

Продвигать лапту на «международной арене» предлагал еще в 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Лапта — игра, цель которой — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны площадки и обратно, не дав противнику попасть в себя пойманным мячом. Первые упоминания об этой игре встречаются в русских летописях XIV века. При раскопках в Новгороде были обнаружены биты и кожаные мячи — найденные игровые предметы могут быть еще древнее и относиться к Древней Руси.

Общество,Минпросвещения России,
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