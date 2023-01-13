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37 минут назад

В России начали разработку вакцины от «Кракена»

Елена Прошина

В России приступили к разработке вакцины от нового штамма COVID-19 «Кракен». Такое заявление сделал директор научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

В России начали разработку вакцины от «Кракена»
Фото: ТАССТАСС

«Она [вакцина] будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (другое название «Кракен»)», — сообщил он, добавив, что вакцину нужно сделать быстро, хотя скорость распространения нового штамма пока неизвестна.

Ранее Александр Гинцбург отметил, что в России все еще фиксируют следы десятков штаммов COVID-19. Вирусолог Виктор Ларичев считает, что штамм «Кракен» будет распространяться с малой активностью, так как у жителей РФ уже сформировался иммунитет к предыдущим.

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Общество,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,
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