В России начали разработку вакцины от «Кракена»

В России приступили к разработке вакцины от нового штамма COVID-19 «Кракен». Такое заявление сделал директор научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург , передает РИА Новости.

«Она [вакцина] будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 (другое название «Кракен»)», — сообщил он, добавив, что вакцину нужно сделать быстро, хотя скорость распространения нового штамма пока неизвестна.

Ранее Александр Гинцбург отметил, что в России все еще фиксируют следы десятков штаммов COVID-19. Вирусолог Виктор Ларичев считает, что штамм «Кракен» будет распространяться с малой активностью, так как у жителей РФ уже сформировался иммунитет к предыдущим.