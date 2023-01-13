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14 минут назад

На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин

Парламентская газетаиещё 3

На острове Кунашир зафиксировали массовый выброс и гибель сардин, сообщается на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

Массовая гибель сардин зафиксирована на Кунашире
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Отмечается, что на место выброса выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, которые зафиксировали мертвых сардин по всей бухте Первухина, при этом в самой бухте явных признаков загрязнения не выявлено.

«На острове Кунашир (Сахалинская область, Южно-Курильский район) с Охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси», — сказано в сообщении.

В ведомстве заметили, что такие штормовые выбросы являются в регионе частыми явлениями.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко указала на резкое сокращение популяции сиговых рыб. По ее словам, уже было принято решение о подготовке комплексной программы по восстановлению численности ценных сиговых рыб в реке Обь.

Общество,Елена Зленко,Росрыболовство,Совет Федерации,
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