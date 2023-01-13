Массовая гибель сардин зафиксирована на Кунашире

На острове Кунашир зафиксировали массовый выброс и гибель сардин, сообщается на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

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Отмечается, что на место выброса выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, которые зафиксировали мертвых сардин по всей бухте Первухина, при этом в самой бухте явных признаков загрязнения не выявлено.

«На острове Кунашир (Сахалинская область, Южно-Курильский район) с Охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси», — сказано в сообщении.

В ведомстве заметили, что такие штормовые выбросы являются в регионе частыми явлениями.