В России увеличилось число вакансий

Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69 процентов.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает РИА Новости, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства.

Так, по итогам года высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи". На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке - группа профессий "Производство, сырьё, с/х".

Третье место с долей 8% от общего числа вакансий на платформе заняла группа профессий "Строительство".