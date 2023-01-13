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39 минут назад

В России растет число вакансий

Свободная пресса

Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69 процентов.

В России увеличилось число вакансий
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА Новости, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства.

Так, по итогам года высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи". На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке - группа профессий "Производство, сырьё, с/х".

Третье место с долей 8% от общего числа вакансий на платформе заняла группа профессий "Строительство".

Ранее "СП" писала, что названы самые популярные профессии в России.

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