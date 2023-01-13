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1 час назад

Определены лучшие регионы для построения карьеры

Мослента

Лучшие регионы для построения карьеры определили 5000 россиян в ходе опроса сервисом «Работа.ру». Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Определены лучшие регионы для построения карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рейтинг лучших городов для карьеры традиционно возглавили Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, которые отметили 58 и 32 процента участников исследования соответственно», — подвели итоги аналитики.

На третьем месте с 11 процентами голосов оказался Краснодарский край, на четвертом — Тюменская область (10 процентов голосов), а на пятом — Республика Татарстан (семь процентов). Также в первую десятку лидеров вошли Новосибирская область (шесть процентов), Красноярский край (пять процентов), Свердловская область (пять процентов), Приморский край (пять процентов), Нижегородская область (четыре процента). Еще по четыре процента голосов набрали Камчатский край, Ростовская область и Чукотский АО.

Ранее был назван алгоритм действий для смены профессии после 35 лет.

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