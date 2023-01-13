Глава Роспотребнадзора: на смену свиному гриппу в РФ пришел грипп В

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на смену свиному гриппу в Россию пришел грипп группы В. Это заболевание нередко вызывает осложнения в виде бронхитов и пневмоний, отметила она.

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Попова сообщила, что в последние дни в стране регистрируют ежедневное, не критичное увеличение числа случаев заболевания свиным гриппом —A(H1N1). Она считает, что рост фиксируется, потому что к медикам обращаются «те, кто оставался дома, и сейчас им необходима помощь врача».

В Роспотребнадзоре предполагают, что подъем заболеваемости свиным гриппом не будет очень высоким. «Уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A(H1N1) пандемическому 2009 года приходит вирус гриппа B», — заявила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24», цитата по «Интерфакс».

«Как правило, это свидетельство того, что идет небольшая вторая волна. «Хвост» всегда из гриппа B, «хвост» эпидподъема», — добавила она.

Попова отметила, что заболевание гриппом B протекает «не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний».